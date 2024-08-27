Свитер Чендлера и диван из сериала «Друзья» продадут на аукционе

В Лос-Анджелесе продадут с торгов реквизит из легендарного сериала «Друзья», аукцион назначен на 23 сентября 2024 года — к 30-летию проекта, его организуют совместно кинокомпания Warner Bros. Television и аукционный дом Julien’s.
На торги выставлены десятки предметов со съемочной площадки, а также копии вещей, использовавшихся в сериале. В их числе одежда героев, например, серый свитер Рэйчел, джинсовое пальто Фиби, фиолетовая рубашка с желтым галстуком Гантера, предметы обстановки из квартир персонажей (в основном, Росса и Моники), знаменитый кубок Геллеров и поздравительная речь Джо на свадьбе Моники и Чендлера. К каждому лоту аукциона прилагается сертификат подлинности, выданный киностудией.
«Друзья» — американский ситком о жизни шестерых друзей. Рэйчел, Моника, Фиби, Джоуи, Чендлер и Росс живут по соседству, проводят много времени вместе, делятся секретами и иногда очень сильно влюбляются. Признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Ситком оказал огромное влияние на массовую культуру с момента своего дебюта в 1994 году. Всего было снято 10 сезонов, последний вышел в 2004 году.
Одним из лотов значится полноразмерная копия студийного дивана из Центральной кофейни (Central Perk). Во всех десяти сезонах сериала «Друзья» компания провела много времени на этом оранжевом диване в кофейне, иногда даже вступая в конфронтации с другими посетителями за право занимать его.
Еще один предмет, который могут приобрести поклонники, — свитер Чендлера Бинга в исполнении Мэттью Перри. Чендлера можно увидеть в сером свитере в 10-й серии 7-го сезона под названием «Эпизод с праздничным броненосцем» в сцене в кофейне, где Моника в исполнении Кортни Кокс сообщает ему, что не собирается менять фамилию на Бинг.
Актерский состав «Друзей» — один из самых культовых и любимых в истории телевидения. Несмотря на то, что шоу закончилось много лет назад, актеры остаются близкими друзьями и переживают друг за друга.
В прошлом году команду проекта и поклонников сериала по всему миру потрясла новость о внезапной смерти Мэттью Перри. Американский актер был найден мертвым в субботу, 28 октября 2023 года, в гидромассажной ванне в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Актерский состав «Друзей» выпустил совместное заявление:
«Мы полностью опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто приятелями по актерскому составу (cast mates). Мы — семья. Так много всего можно сказать, но сейчас нам нужно время, чтобы справиться со скорбью и этой невосполнимой утратой. Когда-нибудь мы скажем больше. Сегодня все наши мысли и любовь — с семьей Мэттью, его друзьями и фанатами по всему миру».
В этом году актеру исполнилось бы 55 лет. Он родился 19 августа 1969 года, в «Друзьях» Перри снимался с 24 лет, роль офисного клерка, возлюбленного Моники и лучшего друга ее брата Росса сделала Перри знаменитым. Еще в 2000 году вышла комедия «Девять ярдов», в которой актер снимался вместе со звездой мирового масштаба — Брюсом Уиллисом. В 2004-м последовал сиквел.
После «Друзей» Перри появлялся в драме «История Рона Кларка», сериале «Студия 60 на Сансет-Стрип», комедии «Папе снова 17». В 2023 году он выпустил мемуары, в которых рассказал о борьбе с зависимостями. Тогда Перри заявил, что едва выжил в 49 лет. У него была перфорация желудочно-кишечного тракта и множество полостных хирургических операций. Две недели он провел в коме. Актер 15 раз проходил реабилитацию от алкоголизма и уверял впоследствии, что вел трезвый образ жизни.