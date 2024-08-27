Свитер Чендлера и диван из сериала «Друзья» продадут на аукционе

«Мы полностью опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто приятелями по актерскому составу (cast mates). Мы — семья. Так много всего можно сказать, но сейчас нам нужно время, чтобы справиться со скорбью и этой невосполнимой утратой. Когда-нибудь мы скажем больше. Сегодня все наши мысли и любовь — с семьей Мэттью, его друзьями и фанатами по всему миру».