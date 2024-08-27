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85-летний Коппола признался, что целовал девушек на съемках

Режиссер опроверг обвинения в харассменте
Френсис Форд Коппола
Френсис Форд КопполаИсточник: Legion-Media.ru

Американский режиссер Френсис Форд Коппола признался, что действительно целовал женщин на съемках «Мегалополиса», но опроверг обвинения в харассменте. Об этом он рассказал в беседе с изданием Rolling Stone.

Перед мировой премьерой фильма на Каннском кинофестивале в мае его обвинили в неподобающих действиях по отношению к некоторым женщинам на съемочной площадке — якобы 85-летний Коппола «пришел на съемочную площадку и попытался поцеловать некоторых полураздетых женщин-статисток» во время съемок сцены в ночном клубе. Некоторые источники утверждали, что он заставлял женщин садиться к нему на колени.

По словам Копполы, обвинения не соответствуют действительности.

«Молодые женщины, которых я поцеловал в щеку во время съемок новогодней сцены, были моими знакомыми. Они просто попытались испортить премьеру», — уверен кинематографист.

Коппола пообещал, что его фильм не похож на то, что предлагает современный Голливуд.

«Фильмы, которые собираются снимать ваши внуки, не будут похожи на то, что мы видим сейчас», — говорит он.

Ранее продюсер нового фильма Френсиса Форда Копполы «Мегалополис» Даррен Деметре ответил на обвинения в харассменте в адрес режиссера.