85-летний Коппола признался, что целовал девушек на съемках

Перед мировой премьерой фильма на Каннском кинофестивале в мае его обвинили в неподобающих действиях по отношению к некоторым женщинам на съемочной площадке — якобы 85-летний Коппола «пришел на съемочную площадку и попытался поцеловать некоторых полураздетых женщин-статисток» во время съемок сцены в ночном клубе. Некоторые источники утверждали, что он заставлял женщин садиться к нему на колени.