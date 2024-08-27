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Кидман боится смотреть новый фильм с собой из-за откровенных сцен

Эротический триллер «Плохая девочка» с актрисой в главной роли покажут на Венецианском кинофестивале
Кадр из фильма «Плохая девочка»
Кадр из фильма «Плохая девочка»

Актриса Николь Кидман призналась, что ее роль в предстоящем эротическом триллере «Плохая девочка» не похожа ни на одну из тех, что она играла за свою 40-летнюю карьеру. Об этом знаменитость рассказала Vanity Fair.

Кидман отметила, что до сих пор не видела картину и не уверена, останется ли смотреть ее на предстоящей премьере на Венецианском фестивале.

«Я снялась в нескольких фильмах, которые были довольно откровенными, но не настолько. <...> Не уверена, что у меня хватит смелости [посмотреть фильм]», — призналась обладательница премии «Оскар».

Кидман добавила, что испытает странное чувство, поскольку зрители на мировых экранах увидят то, что обычно «скрывают в своих домашних видео». Она подчеркнула, что во время съемок картины чувствовала себя уязвимой как актриса, как женщина и как человек.

Картину «Плохая девочка» впервые покажут 30 августа на Венецианском фестивале, а 16 января она выйдет в российский прокат. Над ее созданием работала студия А24. Помимо Кидман, в фильме также снялись Харрис Дикинсон и Антонио Бандерас.