Shaman объяснил, почему не снимается в кино

Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, почему он не снимается в кино. В беседе с корреспондентом Кино Mail исполнитель заявил, что для этого нужно специальное актерское образование, которого у него нет.
«Это надо учиться, это надо заканчивать театральный. Это же не просто так. Я же перфекционист, я хочу делать так, чтобы все было хорошо. А просто так, чтобы помелькать в кадре лицом, как-то нет желания», — признался Shaman.
Он добавил, что у него много музыкальных проектов, поэтому времени на съемки в кино просто нет. Впрочем, сейчас артист задействован в создании рок-оперы «Князь Владимир», автором которой стал Игорь Матвиенко.
Shaman сыграет в постановке князя Владимира. Певец признавался, что всегда интересовался историей страны, поэтому с радостью согласился воплотить исторического деятеля.
«Когда Игорь Матвиенко мне позвонил и предложил, я согласился не раздумывая. Для меня это приключение и возможность “заболеть” десятым веком, погрузиться в эту эпоху. Хоть мы не историки, а люди искусства, наша задача сделать это на достойном уровне», — говорил исполнитель в одном из интервью.
Премьера рок-оперы ожидается в феврале 2025 года.