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Оксана Акиньшина поделилась атмосферным фото с отдыха

Актриса сидела в платье у шезлонга и читала книгу

Оксана Акиньшина в личном блоге поделилась черно-белым снимком, который был сделан на пляже. 37-летняя актриса сидела на гальке у шезлонга и читала книгу.

Она была одета в летнее белое платье. Звезда сериала «Неверные» надела солнцезащитные очки и собрала волосы в пучок.

Поклонники восхитились фотографией и попросили Акиньшину почаще публиковать подобный контент.

«Боже, как хорошо», «Красивая!», «Оксана, вы лучшая. Побольше видео и фото», «Похоже на идеальный день, и людей вокруг нет», «Как всегда, прекрасны», «Очень красивая», — писали пользователи сети.

Напомним, Оксана Акиньшина — известная российская актриса. В кино она дебютировала в 13 лет, снявшись в фильме «Сестры» Сергея Бодрова. За участие в этой картине она вместе с Екатериной Гориной получила награду «Лучший актерский дуэт» в 2001 году на конкурсе «Дебют».

Зрители также знают актрису по таким проектам, как «Стиляги», «8 первых свиданий», «СуперБобровы», «Беспринципные», «Контейнер» и другим.