Оксана Акиньшина поделилась атмосферным фото с отдыха

Напомним, Оксана Акиньшина — известная российская актриса. В кино она дебютировала в 13 лет, снявшись в фильме «Сестры» Сергея Бодрова. За участие в этой картине она вместе с Екатериной Гориной получила награду «Лучший актерский дуэт» в 2001 году на конкурсе «Дебют».