Начались съемки фильма про группу «Звери»: первые фото

Стартовали съемки музыкального фильма «Все, что тебя касается», в основу которого положены сюжеты из клипов группы «Звери». Главной героиней станет 16-летняя Маша — никогда не видевшая своего отца, она знает лишь то, что ее родители познакомились на концерте «Зверей». Девочка предвкушает большое выступление группы в «Лужниках», надеясь, что встретит папу там.
Роли в картине исполняют Мария Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, Лянка Грыу и сами участники группы «Звери», включая ее лидера Романа Билыка, который также выступает продюсером и композитором проекта.
За постановку отвечает Александр Войтинский («По щучьему велению», «Призрак»), который в 2001 году основал группу «Звери» совместно с Билыком. «“Все, что тебя касается” — своеобразное продолжение историй, рассказанных в ранних клипах группы “Звери”, но на новом уровне, — отмечает режиссер. — В этом фильме будет все то, что мне всегда было важно — правда жизни, сильные эмоции, любовь и восхищение теми, кто сражается за свою мечту».
Производством картины занимается кинокомпания «Наше кино» при участии онлайн-кинотеатра Okko. Съемки проходят в Москве и Подмосковье, а часть фильма снята во время живого концерта «Зверей» на стадионе «Лужники», собравшего более 45 тысяч зрителей.
Премьера фильма «Все, что тебя касается» ожидается в 2025 году.