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Начались съемки фильма про группу «Звери»: первые фото

В приключенческом драмеди «Все, что тебя касается» снимаются Рома Зверь и другие участники группы
Рома Зверь
Рома Зверь

Стартовали съемки музыкального фильма «Все, что тебя касается», в основу которого положены сюжеты из клипов группы «Звери». Главной героиней станет 16-летняя Маша — никогда не видевшая своего отца, она знает лишь то, что ее родители познакомились на концерте «Зверей». Девочка предвкушает большое выступление группы в «Лужниках», надеясь, что встретит папу там.

Роли в картине исполняют Мария Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, Лянка Грыу и сами участники группы «Звери», включая ее лидера Романа Билыка, который также выступает продюсером и композитором проекта.

Александр Войтинский и Мария Кошина
Александр Войтинский и Мария Кошина
Зоя Бербер, Александр Войтинский и Лянка Грыу
Зоя Бербер, Александр Войтинский и Лянка Грыу
Съемки фильма «Все, что тебя касается»
Съемки фильма «Все, что тебя касается»

За постановку отвечает Александр ВойтинскийПо щучьему велению», «Призрак»), который в 2001 году основал группу «Звери» совместно с Билыком. «“Все, что тебя касается” — своеобразное продолжение историй, рассказанных в ранних клипах группы “Звери”, но на новом уровне, — отмечает режиссер. — В этом фильме будет все то, что мне всегда было важно — правда жизни, сильные эмоции, любовь и восхищение теми, кто сражается за свою мечту».

Производством картины занимается кинокомпания «Наше кино» при участии онлайн-кинотеатра Okko. Съемки проходят в Москве и Подмосковье, а часть фильма снята во время живого концерта «Зверей» на стадионе «Лужники», собравшего более 45 тысяч зрителей.

Рома Зверь
Рома Зверь
Съемки фильма «Все, что тебя касается»
Съемки фильма «Все, что тебя касается»

Премьера фильма «Все, что тебя касается» ожидается в 2025 году.