Начались съемки фильма про группу «Звери»: первые фото

За постановку отвечает Александр Войтинский («По щучьему велению», «Призрак»), который в 2001 году основал группу «Звери» совместно с Билыком. «“Все, что тебя касается” — своеобразное продолжение историй, рассказанных в ранних клипах группы “Звери”, но на новом уровне, — отмечает режиссер. — В этом фильме будет все то, что мне всегда было важно — правда жизни, сильные эмоции, любовь и восхищение теми, кто сражается за свою мечту».