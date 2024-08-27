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Светлана Немоляева вызвала скорую помощь

87-летней звезде советского кино стало плохо дома
Светлана Немоляева
Светлана НемоляеваИсточник: PersonaStars

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева была вынуждена вызвать бригаду «скорой помощи» из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

87-летней звезде «Служебного романа» и «Гаража» стало плохо дома в центре Москвы. Она пожаловалась на боли в области сердца и слабость.

От госпитализации актриса отказалась, но ближайшие несколько дней проведет под наблюдением врачей.

Накануне Немоляева вспомнила, что совершила первую значимую покупку в жизни после того, как получила гонорар за съемки в «Служебном романе» Эльдара Рязанова.

«Мы с супругом, народным артистом РСФСР Александром Лазаревым, добавили еще сбережений, и я приобрела каракуль у приятельницы, так как в магазинах ничего не было», — поделилась артистка.