Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Светлана Дружинина ответила на сообщения о госпитализации

Режиссер заявила, что «нормально живет и работает»
Светлана Дружинина
Светлана ДружининаИсточник: PersonaStars

Народная артистка РФ Светлана Дружинина заявила «Газете.Ru», что «нормально живет и работает». Так она прокомментировала сообщения СМИ о своей госпитализации.

«Вы мне надоели. Меня уже два года назад похоронили. Я нормально работаю, живу. Отстаньте от меня. Выпустите не слух, а опровержение. Я нормально работаю. Меня вызвали на серьезные переговоры», — сказала она.

До этого Рен-ТВ со ссылкой на источник сообщил, что Дружинину госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала Mash, актриса находится в реанимации. Отмечается, что у нее возникли проблемы с легкими на фоне онкологического заболевания.