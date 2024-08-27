Ольга Кабо трогательно поздравила дочь с 26-летием

Ольга Кабо поделилась совместными фотографиями со своей старшей дочерью Татьяной Василишиной, которой недавно исполнилось 26 лет. Актриса назвала свою наследницу «подругой, другом и главным доверенным лицом».
«Уже более четверти века мы с тобой рядом, мы с тобой неразлучны! Ты всегда в моем сердце. Ты — моя надежда! Ты моя звездочка. Сияй! Мечтай! Твори! Люби! Будь любима. Озаряй! Свети! Рискуй! Дерзай! Экспериментируй! Будь счастлива! От души поздравляю!!!» — обратилась к дочери Кабо.
Напомним, Ольга Кабо родила Татьяну в браке с бизнесменом Эдуардом Василишиным. Актриса развелась с супругом, когда наследнице было шесть лет. Позже она вышла замуж за бизнесмена Николая Разгуляева, от которого родила сына Николая.
Татьяна Василишина пошла по стопам матери и стала актрисой. В детстве девушка занималась балетом и музыкой, а в кино она дебютировала в 2007 году, сыграв роль Дюймовочки в одноименном фильме режиссера Леонида Нечаева.
Также в 2014 году актриса исполнила роль принцессы в фильме «Тайна Снежной Королевы».