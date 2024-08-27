Ольга Кабо трогательно поздравила дочь с 26-летием

«Уже более четверти века мы с тобой рядом, мы с тобой неразлучны! Ты всегда в моем сердце. Ты — моя надежда! Ты моя звездочка. Сияй! Мечтай! Твори! Люби! Будь любима. Озаряй! Свети! Рискуй! Дерзай! Экспериментируй! Будь счастлива! От души поздравляю!!!» — обратилась к дочери Кабо.