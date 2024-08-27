Звезда «Великолепного века» показал фото со съемок новых «Елок»

На одном из кадров 39-летний актер запечатлел себя с книгой «Королек — птичка певчая» турецкого писателя Решада Нури Гюнтекина. Как известно, в 2013 году Озчивит снимался в турецком одноименном сериале и сыграл Кемаля. На съемках он познакомился со своей женой Фахрийе Эвджен.