Звезда «Великолепного века» показал фото со съемок новых «Елок»

Бурак Озчивит прилет в Россию, чтобы принять участие в съемках 11-й части франшизы «Елки». В личном блоге актер поделился фотографиями, которые были сделаны на съемочной площадке.
Звезда сериала «Великолепный век» сидел за столом с новогодним декором. Он был одет в черно-белый костюм, белую рубашку и бабочку.
«Россия, Казань», — лаконично подписал снимки артист.
На одном из кадров 39-летний актер запечатлел себя с книгой «Королек — птичка певчая» турецкого писателя Решада Нури Гюнтекина. Как известно, в 2013 году Озчивит снимался в турецком одноименном сериале и сыграл Кемаля. На съемках он познакомился со своей женой Фахрийе Эвджен.
В фильме «Елки 11» актер играет роль «принца из девичьих грез». Его партнером по проекту стал Рузиль Минекаев, знакомый зрителям по многосерийной картине «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Известно, что в России турецкий актер пробудет еще несколько дней. В перерывах между съемками звезда сериала «Черная любовь» посещает местные достопримечательности.
Премьера комедии «Елки 11» с участием Бурака Озчивита состоится 19 декабря.