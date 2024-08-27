Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кологривый высказался об отношениях с коллегами по «Слову пацана»

Актер заявил, что никакой неприязни между ним и другими звездами популярного сериала нет
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»

Актер Никита Кологривый признался, что не испортил отношения с коллегами по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» из-за своих интервью, в которых, в том числе, критиковал их работу в проекте. Об этом артист рассказал на программе «Кино в деталях».

«Меня люди знают — понимают, что я в принципе эмоциональный человек. Необязательно мое отношение будет плохим, если я называю какие-то факты, по своему мнению, описываю ситуацию», — пояснил Кологривый.

Напомним, в  январе 2024 года актер обесценил работу актеров сериала «Слово пацана». Он усомнился, что каст шоу достоин тех оваций, которые «раздают» зрители. По его словам, есть артисты в других сериалах, которые «работают намного круче».

«Но нет, ни в коем разе у меня ни к кому никакой неприязни нет. И безусловно, я был бы рад встретиться с ними на площадке еще раз», — заявил Кологривый в новом интервью.

Также артист отметил, что старается укрощать свое эго, из-за которого он нередко попадает в скандалы. При этом Кологривый признался, что это будет «нелегкая борьба длиною в жизнь».

Ранее Никита Кологривый раскрыл смысл своих скандальных высказываний в адрес коллег.