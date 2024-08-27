Мэрил Стрип отреагировала на слухи о новом романе

Представитель Мэрил Стрип прокомментировал слухи о новом романе актрисы с коллегой по сериалу «Убийства в одном здании» Мартином Шортом. Об этом сообщает издание Just Jared.
Источник опроверг предположение о том, что 75-летняя актриса встречается с 74-летним Шортом. По словам представителя актрисы, их связывает только дружба.
Известно, что актеры общаются много лет, но в последнее время сблизились. Слухи об их романе впервые появились в прессе в начале 2024 года.
На днях Стрип и Шорта заметили держащимися за руки на вечеринке после премьеры четвертого сезона сериала в Лос-Анджелесе. Они также позировали вместе перед фотокамерами. Поклонники считают, что знаменитости скрывают свой роман.
В октябре 2023 года Мэрил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, в браке с которым прожила 45 лет. У пары четверо детей — сын Генри Вулф стал автором-исполнителем, а дочери Мэми Гаммер, Грейс Гаммер и Луиза Джейкобсон — актрисами. Кроме того, у супругов пятеро внуков. Причина расставания актрисы и скульптора не разглашается.