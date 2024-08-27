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Артем Ткаченко рассказал о съемках продолжения «Вампиров средней полосы»

Актер заявил, что сериал «не надо растягивать»

В интервью «Известиям» актер Артем Ткаченко рассказал о съемках полюбившегося зрителями сериала, в котором он сыграл вампира.

«Сейчас будет сниматься третий сезон “Вампиров средней полосы”, в котором вновь появится мой Жан Иванович. Съемки еще не начались, но сценарий уже написан и уже сводятся графики актеров. Но и этот сериал, как мне кажется, не надо сильно растягивать. Третий сезон — это все еще интересно, но вот если будет седьмой или восьмой — уже не знаю», — поделился Ткаченко.

На прошедшем в конце августа в Калининграде кинофестивале «Короче» Артем Ткаченко дебютировал в качестве члена жюри. 

Ранее звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный рассказал о трудном детстве.