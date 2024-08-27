Дюжев играет Байдена в новом сериале: первые кадры

Комедийно-сатирический сериал строится вокруг того, что Джо Байден под прикрытием прилетает в Россию, чтобы лучше понять русских. С самого начала его ждут неприятности — он теряет документы. Но есть и хорошее: американский президент находит новых друзей. Теперь Байден живет в хрущевке, преподает английский и пытается накопить деньги на возвращение в Америку. А вместо него страной пытается управлять очень похожий на Байдена российский пенсионер Иваныч.