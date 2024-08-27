Дюжев играет Байдена в новом сериале: первые кадры

Появились первые кадры с седовласым Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена. В сериале «Гудбай» президент США приезжает в нашу страну и пытается освоиться в российской действительности.
Комедийно-сатирический сериал строится вокруг того, что Джо Байден под прикрытием прилетает в Россию, чтобы лучше понять русских. С самого начала его ждут неприятности — он теряет документы. Но есть и хорошее: американский президент находит новых друзей. Теперь Байден живет в хрущевке, преподает английский и пытается накопить деньги на возвращение в Америку. А вместо него страной пытается управлять очень похожий на Байдена российский пенсионер Иваныч.
«Мне нравятся роли, благодаря которым я могу расширить свой актерский диапазон и буквально побыть другим человеком. Мне самому очень любопытно увидеть, что получится из нашего смелого эксперимента, и смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне», — поделился Дмитрий Дюжев.
Режиссером сериала выступает Евгений Невский. В картине также снимаются Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова.
Премьера сериала «Гудбай» состоится на телеканале ТНТ.