Режиссер «Лунтика» призвал не приписывать искусству роль воспитателя

В интервью РБК Life мультипликатор Константин Бронзит, создатель «Трех богатырей» и режиссер полнометражного мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», рассуждает о концепции «пришельца» в художественных произведениях и об искусстве, которое люди исторически наделяют надуманными смыслами и которому приписывают несвойственные ему миссии.
Режиссер напомнил, что стимул к повсеместному использованию «пришельца» в искусстве дал еще Герберт Уэллс в романе «Война миров». В кино его стали применять разные кинематографисты, начиная от Жоржа Мельеса и заканчивая Стивеном Спилбергом.
«Но таким же “пришельцем”, например, был Джек Николсон в фильме “Пролетая над гнездом кукушки” Милоша Формана. Хотя это уже литературная метафора. “Пришельцем”, то есть человеком не от мира сего, являлся и князь Мышкин у Достоевского», — добавил Константин Бронзит, уточнив, что этот «инородный» элемент необходим, чтобы обозначить в истории «острые углы» и добавить ей контраста.
Искусство же в целом, по его словам, воспринимается большинством людей как инструмент воспитания, таковым не являясь.
«Людям не хватает ума понять, что мы бесконечно переоцениваем меру влияния искусства на нашу повседневную деятельность. Да и вообще на жизнь в целом. Искусству приписывают образовательную функцию, воспитательную и в том числе функцию спасения мира. Это типичное когнитивное искажение. <…> Товарищи родители, воспитывайте своих детей сами, за вас этого никто не сделает! И мир спасем только мы сами. А искусству оставьте его уникальную возможность дарить людям эмоции, которые человек не в состоянии получить ни в одном другом виде деятельности».
Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» стартует в кинотеатрах 29 августа.