Режиссер «Лунтика» призвал не приписывать искусству роль воспитателя

«Людям не хватает ума понять, что мы бесконечно переоцениваем меру влияния искусства на нашу повседневную деятельность. Да и вообще на жизнь в целом. Искусству приписывают образовательную функцию, воспитательную и в том числе функцию спасения мира. Это типичное когнитивное искажение. <…> Товарищи родители, воспитывайте своих детей сами, за вас этого никто не сделает! И мир спасем только мы сами. А искусству оставьте его уникальную возможность дарить людям эмоции, которые человек не в состоянии получить ни в одном другом виде деятельности».