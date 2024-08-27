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57-летняя Сальма Хайек снялась в бикини и с седыми волосами

Актриса сфотографировалась на фоне флага Испании

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в купальнике во время отдыха на Ибице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

57-летняя звезда фильмов «От заката до рассвета» и «Фрида» позировала на яхте на фоне испанского флага. Она предстала на фото в желтом бикини, включавшем в себя бюстгальтер пуш-ап с косточками и трусы с заниженной талией.

При этом знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками в черепаховой оправе и надела цветные бусы. Также она заплела в две косы волосы, на которых была видна седина.