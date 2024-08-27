В сети обсуждают внешность 11-летней дочери Алека Болдуина

«Выглядит на все 20 лет, это ненормально», «У нее филлер в губах?», «Как 11? Она выглядит намного старше», «Зачем ей макияж в таком возрасте?», «11 лет? Да ей все 24 года», «С полным макияжем в 11 лет. Что сказать… удачи», «Это ненормально. Она же ребенок», «Как можно в 11 лет выглядеть на 20?», «Это совершенно не круто. Очнитесь, родители», «У нее как будто губы увеличены. И весь этот макияж ей не идет», «Что вы сделали с ребенком? Зачем ей так рано взрослеть», — отреагировала аудитория в соцсети.