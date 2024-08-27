В сети обсуждают внешность 11-летней дочери Алека Болдуина

Жена актера Алека Болдуина показала их 11-летнюю дочь с макияжем. Инструктор по йоге Хилария Болдуин опубликовала в личном блоге семейное фото, которое активно обсуждают пользователи соцсетей.
«Поздравляю нашу Кармен Габриелу с 11-летием. Нам так повезло быть твоими родителями. Спасибо за то, что являешься нашим светом и заставляешь нас смеяться… и за то, что ты просто есть», — написала спортсменка.
«Выглядит на все 20 лет, это ненормально», «У нее филлер в губах?», «Как 11? Она выглядит намного старше», «Зачем ей макияж в таком возрасте?», «11 лет? Да ей все 24 года», «С полным макияжем в 11 лет. Что сказать… удачи», «Это ненормально. Она же ребенок», «Как можно в 11 лет выглядеть на 20?», «Это совершенно не круто. Очнитесь, родители», «У нее как будто губы увеличены. И весь этот макияж ей не идет», «Что вы сделали с ребенком? Зачем ей так рано взрослеть», — отреагировала аудитория в соцсети.
В 2012 году артист женился на своей возлюбленной Хиларии Томас (в девичестве — ред.). Она родила четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022). А дочь пары Мария Люсия Виктория появилась в 2021 году благодаря суррогатной матери. Супруги не скрывали этот факт от поклонников. Жена актера публично признавалась, что мечтала о ребенке, но не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, поэтому они обратились к альтернативному методу.
У актера также есть дочь Айрленд, которая родилась в его браке с артисткой Ким Бейсингер, в мае девушка впервые стала матерью — у нее родилась девочка Холланд.
Ранее внучка Алека Болдуина познакомилась со своими семью малолетними дядями и тетями.