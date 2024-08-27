Бен Аффлек заставил Дженнифер Лопез снять фильм об их любви

Напомним, звезды начали встречаться в начале «нулевых». Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Певица воспитывает двоих детей от брака с Марком Энтони — сына Макса и дочь Эмми. У Бена Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер: дочери Вайолет и Фин и сын Сэмюэль.