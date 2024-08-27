Отец Урганта пожаловался на телефонных мошенников

Актер и телеведущий Андрей Ургант пожаловался в беседе с kp.ru на телефонных мошенников.
По мнению Урганта, Россия разделилась на мошенников и тех, кому они звонят. Артист признался, что старается не раздражать аферистов.
«Говорю: “Спасибо, я в ваших услугах не нуждаюсь”. Все же понятно, когда говорят: “Вы забыли сделать флюорографию в поликлинике № 493”, а я даже не знаю такую…» — рассказал актер.
31 декабря 2023 года Андрей Ургант сообщил, что мошенники пытаются вымогать деньги от его имени. Актер отметил, что злоумышленники представляются им и рассказывают, что он якобы находится в Таиланде. После этого они просят деньги. Артист опроверг, что находится в Таиланде, и попросил не отвечать злоумышленникам.
В ноябре Ургант рассказал, что женился на возлюбленной Елене, которая моложе него на 21 год. Об отношениях пары стало известно благодаря экс-возлюбленной актера Елене Романовой. Она признавалась журналистам, что общается с новой избранницей артиста. По ее словам, Елена — очень приятная и коммуникабельная женщина, которая давно знает Урганта. Спутница окружила актера теплом и заботой, и они вместе живут в Санкт-Петербурге.
Ранее отец Ивана Урганта признался, что не может уследить за творчеством сына, в частности, он не смотрел фильм «Во сне ты горько плакал», где его наследник сыграл главную роль.