Отец Урганта пожаловался на телефонных мошенников

В ноябре Ургант рассказал, что женился на возлюбленной Елене, которая моложе него на 21 год. Об отношениях пары стало известно благодаря экс-возлюбленной актера Елене Романовой. Она признавалась журналистам, что общается с новой избранницей артиста. По ее словам, Елена — очень приятная и коммуникабельная женщина, которая давно знает Урганта. Спутница окружила актера теплом и заботой, и они вместе живут в Санкт-Петербурге.