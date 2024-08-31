Пожарный Купер (Джош Хартнетт) — прекрасный семьянин, хороший муж и лучший папа на свете. Уделяет все свободное время любимой дочке Райли, и она обожает его. Девочка — фанатка R&B-суперзвезды Леди Рэйвен, и папа соглашается сопроводить дочку на огромный концерт певицы, где собрались тысячи фанаток, таких же девчонок-подростков, как Райли. Купер готов на все, чтобы дочке было хорошо и весело. Правда, иногда у него появляются странные идеи — например, спуститься в открывшийся портал для выхода одного из артистов шоу. Но Райли, конечно, не хочется отрывать глаз от сцены.