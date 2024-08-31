О чем фильм «Ловушка»
Пожарный Купер (Джош Хартнетт) — прекрасный семьянин, хороший муж и лучший папа на свете. Уделяет все свободное время любимой дочке Райли, и она обожает его. Девочка — фанатка R&B-суперзвезды Леди Рэйвен, и папа соглашается сопроводить дочку на огромный концерт певицы, где собрались тысячи фанаток, таких же девчонок-подростков, как Райли. Купер готов на все, чтобы дочке было хорошо и весело. Правда, иногда у него появляются странные идеи — например, спуститься в открывшийся портал для выхода одного из артистов шоу. Но Райли, конечно, не хочется отрывать глаз от сцены.
И все же ее папа способен на настоящие чудеса — ему удается договориться с администратором певицы о том, что Леди Рэйвен пригласит девочку на сцену — это традиционный элемент каждого концерта, и все фанатки мечтают однажды получить свой шанс. Когда это происходит, Райли не верит свалившемуся счастью.
Но за кулисами начинают происходить еще большие чудеса — после разговора Купера с Рэйвен та напрашивается к ним в гости. Ужинает вместе с семьей. Просит разрешения сыграть вместе с Райли на пианино один из своих хитов. И вдруг, завладев смартфоном Купера, скрывается в туалете. А Купер из лучшего отца на свете превращается в бешеное животное.
Зачем смотреть
В отличие от Райли, зритель «Ловушки» почти сразу понимает, в чем дело, и интрига строится на раздвоении его эмоций. Видя происходящее глазами маньяка, загнанного полицией в гигантское замкнутое пространство, заполненное толпами людей, начинаешь поневоле «болеть» за него, следить за его ловкими действиями с сочувствием. И одновременно переживать за возможных жертв, над которыми нависла страшная опасность.
Классический триллер о серийном убийце как бы вывернут наизнанку — проявлять чудеса выдержки и сообразительности, чтобы уйти от охотника, нужно самому маньяку. А работу полиции, которая его ловит, мы видим издалека.
Однако главный твист этой ленты лежит за пределами сюжета. Шьямалан снял фильм о трогательной любви отца и дочери, их радости от общения и дружбы. И сделал этого отца чудовищем для общества. При этом сам Найт делает этим фильмом примерно то же, что и его герой, — вытаскивает своего ребенка на сцену.
В роли Леди Рэйвен снялась дочь режиссера Салека Шьямалан, написавшая для картины целый альбом песен, которые и исполняет со сцены. Причем ее героиня большую часть «Ловушки» лишь элемент декораций, сюжетного фона, кукла с экранов. А затем внезапно превращается в ключевую драматическую фигуру. Наверное, Салека тоже думает, что ее папа — лучший отец на свете. Мало кто может сделать такой подарок для музыкальной карьеры любимой дочки. А то, что все режиссеры — маньяки, и так не секрет.
Почему можно не смотреть
Возможно, смотреть картину было бы гораздо интереснее, видя происходящее глазами Райли, а не Купера. Вот это была бы интрига так интрига. И лента бы действительно поднялась, хотя бы формально, на хичкоковскую высоту. Хотя, конечно, у Хичкока тоже были заранее известные зрителю убийцы, как в «Веревке».
Впрочем, несмотря на отсылки к великому мастеру, Шьямалан явно не ставил перед собой задачи снять новое «Головокружение» или «Психо». Это кино, сделанное папой и дочкой про папу и дочку, и режиссер намеренно делает его прямолинейным, как фирменные фронтальные крупные планы оператора Сайомбху Мукдипрома.
Если не придираться к сюжетным натяжкам, которых не смог избежать Шьямалан при выстраивании интриги, то претензии к фильму могут быть разве что моральные. Опять белый мужчина, хороший семьянин оказался чудовищем. Это и так самая угнетаемая категория в США, пора бы уже остановиться.