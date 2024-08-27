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Российская актриса рассказала о съемках со звездой «Великолепного века»

Кристина Бабушкина назвала Бурака Озчивита «потрясающим парнем»
Бурак Озчивит
Бурак ОзчивитИсточник: Legion-Media.ru

Российская актриса Кристина Бабушкина рассказала о съемках с турецким актером, звездой сериала «Великолепный век» Бураком Озчивитом. Ее цитирует «Пятый канал».

Бурак Озчивит приехал на съемки новогоднего фильма «Елки 11» в Альметьевск. По словам Бабушкиной, она волновалась, как у нее сложится контакт с артистом.

«Потому что [чтобы] играть вместе, еще и комедию, нужно очень доверять партнеру. И огромное ему спасибо, потому что он оказался потрясающим парнем», — заявила она.

Бабушкина отметила, что переводчик Озчивита играет переводчика и в кино, и помогает актерам настроиться на совместную работу.

«И у нас такая уже банда, что я, кажется, уже скоро заговорю на турецком», — пошутила звезда «Беспринципных».

На съемки «Елок» в Татарстан Озчивит приехал несколько дней назад. Он уже снялся в нескольких сценах нового фильма вместе с Рузилем Минекаевым — звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Напомним, о съемках новой части новогодней франшизы стало известно в мае 2024 года