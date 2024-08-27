СМИ: Светлану Светличную признали неизлечимо больной

В конце июля невестка Светланы Светличной Ольга заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что у артистки нет жалоб на самочувствие. Родственница Светличной рассказала, что у актрисы нет болевых ощущений, а опухоль ее не тревожит. По словам невестки актрисы, доктора сделают звезде биопсию, если посчитают нужным. Она добавила, что не считает сенсацией информацию о болезни свекрови.