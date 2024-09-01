«Одно кольцо, что правит всеми. Оно главнее всех. Оно сберет всех вместе и заключит во тьме», — эта надпись проявилась на Кольце всевластья, когда Фродо Беггинс бросил его в огонь в фильме «Властелин колец: Братство кольца». Но откуда взялось единое кольцо? Кто выковал его и остальные девятнадцать — для эльфов, гномов и людей? И какие события предшествовали появлению магических украшений? Масштабный и дорогостоящий сериал «Властелин колец: Кольца власти» отвечает на эти вопросы и открывает другие страницы истории Средиземья. Однако между первым и вторым сезоном прошло уже два года, а персонажей и событий в этой истории так много, что перед просмотром новых серий совсем не лишним будет вспомнить, чем закончился 1 сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти».
Основная информация о сериале
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» основан на приложениях к роману Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» и рассказывает о событиях, происходивших за тысячи лет до похода хоббита Фродо Бэггинса и его друзей в Мордор.
Жанр: драма, фэнтези
Количество сезонов: 2
Количество серий: 16
Режиссеры: Шарлотта Брандстром, Уэйн Йип, Луиз Хупер, Хуан Антонио Байона
Актеры: Морвет Кларк, Чарли Викерз, Маркелла Кавена, Исмаэль Крус Кордова, Дэниэл Вейман, Ллойд Оуэн, Роберт Арамайо, Синтия Аддай-Робинсон, Максим Болдри, Овайн Артур, Питер Муллан
Дата премьеры: 2 сентября 2022 года
Страна производства: США, Новая Зеландия, Канада, Великобритания
Краткий сюжет сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Действие разворачивается во Вторую эпоху легендариума Дж. Р. Р. Толкина. Сериал подробно описывает события, которые упоминаются в прологе фильма «Властелин колец: Братство кольца». Здесь много действующих лиц, чьи судьбы переплетаются между собой и тесно связаны с историей волшебных Колец власти.
Согласно мифологии «Властелина колец», единый бог Эру Илуватар породил могущественных божеств Айнур и некоторых из них отправил вместе с помощниками — ангелоподобными духами Майар — в созданный им мир Арду, где располагается Средиземье. Один из этих Айнур — Мелькор, позже названный эльфами Моргот, — отличался от своих собратьев и захотел захватить власть над Ардой. В этом ему помогал верный слуга из числа Майар — Майрон, позже названный Сауроном. В результате войн, которые длились сотни лет, Моргот был повержен, но Саурону удалось скрыться.
Главная героиня сериала «Властелин колец: Кольца власти», эльфийская воительница Галадриэль (Морвет Кларк), долгие годы ищет Саурона, чтобы отомстить ему за смерть старшего брата. Однажды Галадриэль встречает человека по имени Халбранд (Чарли Викерз), которого считает королем Южных Земель. Вместе с ним она попадает в процветающее островное государство Нуменор, им правит королева-регент Мириэль (Синтия Аддай-Робинсон).
В Южных Землях люди подвергаются нападениям орков под предводительством урука (падшего эльфа) Адара, которого многие принимают за Саурона. Людей защищает эльф Арондир (Исмаэль Крус Кордова), а позже на помощь приходят Халбранд, Галадриэль и нуменорцы, в числе которых мореплаватель Элендиль (Ллойд Оуэн) и его сын Исильдур (Макс Болдри). Столкновение сил заканчивается массивным извержением вулкана Ородруина, после чего люди и эльфы бегут, а Адар становится хозяином выжженных лавой Южных Земель, переименовывая их в Мордор.
Мохноноги (одно из племен хоббитов) совершают очередную миграцию, когда Нори (Маркелла Кавена) видит, как с неба падает метеорит, а внутри оказывается великан. Она заботится о Незнакомце и обучает его своему языку, а он проявляет магические способности, которые не может контролировать.
Силы эльфов в Средиземье угасают, и им нужно либо уплыть в бессмертные земли — Валинор, либо найти способ остановить этот процесс. Полуэльф Элронд (Роберт Арамайо) узнает, что в недрах горного гномьего государства Кхазад-Дум был найден прочнейший материал митрил, способный восстанавливать силы эльфов. Элронд просит гномьего короля Дурина III начать разработку, но тот отказывает и запечатывает шахту, не зная, что в ней уже пробудился демон балрог. У Элронда остается лишь маленький кусочек митрила, которого не хватит, чтобы спасти эльфов.
Описание последней серии 1 сезона: как сложилась судьба героев
После сражения с орками и извержения вулкана Галадриэль привозит серьезно раненого Халбранда в местность Эрегион к эльфам. Поправившись, Халбранд советует искусному эльфийскому кузнецу Келебримору сплавить имеющийся митрил с другими металлами, чтобы усилить его свойства. Келебримор находит эту идею интересной и намеревается заключить силу митрила в драгоценное изделие — корону или кольцо.
В Нуменоре советник Фаразон поручает студентам художественной академии сделать эскизы для памятника старому королю Тару-Палантиру, который со дня на день умрет. Делая свой эскиз, сестра Исильдура Эариен оказывается у кровати умирающего короля, и тот, приняв ее за свою дочь Мириэль, рассказывает ей о скором падении Нуменора и о магическом шаре палантире.
К Незнакомцу, прилетевшему на метеорите, приходят три зловещие жрицы: они присягают ему, принимая его за Саурона, и хотят увести с собой в королевство Рун, где его силы раскроются. С помощью Нори и ее сородичей-мохноногов Незнакомец побеждает жриц и узнает, что он — один из Истари, волшебников из народа Майар, посланных в Средиземье для помощи людям и эльфам в борьбе с Сауроном.
Мириэль возвращается в Нуменор с Элендилем, который ошибочно считает, что его сын Исильдур погиб при извержении вулкана. В Нуменоре они узнают, что король Тар-Палантир умер.
В Эрегионе Халбранд усердно помогает Келебримору создать сплав митрила с другими металлами, а Галадриэль начинает что-то подозревать. Она изучает историю Южных Земель и узнает, что родословная их правителей прервалась больше тысячи лет назад. Галадриэль понимает, что Халбранд — это Саурон, и пытается убить его, но он погружает ее в видение. В этом видении Халбранд/Саурон убеждает Галадриэль, что пытается не уничтожить, а исцелить Средиземье от разрушений, нанесенных Морготом, и предлагает стать его королевой, но эльфийка отказывается.
Очнувшись от видения, Галадриэль не рассказывает никому о своем открытии, но предлагает выковать из сплава митрила и других металлов три кольца, так как одно будет разлагать, два — разделять, а три сохранят равновесие. Келебримор говорит, что для создания колец нужны чистейшие золото и серебро Валинора. Из этих металлов состоит кинжал Галадриэль, доставшийся ей от погибшего брата.
Незнакомец решает идти в Рун, чтобы побольше узнать о своем происхождении и предназначении. Нори прощается с соплеменниками и отправляется с ним. Определив, в какую сторону идти, Незнакомец произносит: «Когда сомневаешься, Эланор Брэндифут, всегда полагайся на свой нос», — то же самое говорил Гэндальф, ведя Братство кольца» по лабиринтам Мории.
Элронд находит свиток с родословной правителей Южных Земель и догадывается, кто такой Халбранд. Келебримор и его помощники заканчивают работу над кольцами. Халбранд прибывает в свое будущее королевство — Мордор.
Дата выхода 2 сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоит из восьми эпизодов и стартует в онлайн-кинотеатре Amazon Prime 29 августа 2024 года. Известно, что компания взяла на себя обязательства произвести пять сезонов, потратив на это в сумме не менее одного миллиарда долларов. Таким образом, «Властелин колец: Кольца власти» стал самым дорогим кинопроектом в истории.
Что будет во 2 сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти»
В новых сериях зрители увидят, как Саурон примет облик эльфа Аннатара, наберет силу, пленит Келебримора и заставит его выковать еще семь колец для гномов и девять — для людей. Все основные герои объединятся против злодея: на сторону Галадриэль встанет даже ее бывший враг Адар, который однажды уже убивал Саурона, вернее, его физическую оболочку.
Элронд будет настаивать на уничтожении колец, ведь они могут быть отравлены Сауроном, но Галадриэль будет убеждать его, что артефакты необходимы в борьбе со злом. Гномам придется противостоять огненному демону балрогу, а Исильдур сразится с огромным пауком — возможно, это Шелоб, едва не убившая Фродо в «Возвращении короля». Также в сериале появятся тролли, гигантские орлы и энты — существа, которых мы видели в трилогиях Питера Джексона «Хоббит» и «Властелин колец».
Известно, что во втором сезоне вернутся практически все основные герои, но появятся и новые: например, древний эльф Кирдан Корабел (Бен Дэниелс) и Том Бомбадил (Рори Киннер) — хозяин Старого леса, живущий в Средиземье с начала времен.