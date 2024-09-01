«Одно кольцо, что правит всеми. Оно главнее всех. Оно сберет всех вместе и заключит во тьме», — эта надпись проявилась на Кольце всевластья, когда Фродо Беггинс бросил его в огонь в фильме «Властелин колец: Братство кольца». Но откуда взялось единое кольцо? Кто выковал его и остальные девятнадцать — для эльфов, гномов и людей? И какие события предшествовали появлению магических украшений? Масштабный и дорогостоящий сериал «Властелин колец: Кольца власти» отвечает на эти вопросы и открывает другие страницы истории Средиземья. Однако между первым и вторым сезоном прошло уже два года, а персонажей и событий в этой истории так много, что перед просмотром новых серий совсем не лишним будет вспомнить, чем закончился 1 сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти».