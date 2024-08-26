Израильтяне высмеяли стоимость билетов на выступление Хаматовой

Жители Израиля высмеяли стоимость билетов на выступление покинувшей Россию актрисы Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает «Царьград».
Хаматова планирует выступить в Израиле с новым спектаклем на русском языке под названием «Записки сумасшедших». Сюжет строится вокруг актеров-неудачников и посвящен артистам, покинувшим Россию. При этом интереса у местных жителей это мероприятие не вызвало, а многие возмутились стоимостью билетов, поскольку минимальная цена составляет 300 шекелей (около 7 500 рублей).
«За такую цену пусть сами себя смотрят. Эти артисты не стоят таких денег. Считаю, что работа должна оплачиваться по затратам», – отметил один из пользователей Сети.
Израильтяне также обратили внимание на то, что стоимость билетов на подобные мероприятия в Европе заметно ниже, чем в их стране.
«Завидую доходам людей, которым больше нечего купить на 300 шекелей, кроме как билет на Хаматову», – иронично высказался еще один комментатор.
Ранее сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова после двух лет жизни в Латвии «перебивается случайными заработками». При этом еще всего три года назад она «блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля».