Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Израильтяне высмеяли стоимость билетов на выступление Хаматовой

Сообщается, что билет на спектакль с участием актрисы стоит около 7500 рублей
Чулпан Хаматова
Чулпан ХаматоваИсточник: Legion-Media.ru

Жители Израиля высмеяли стоимость билетов на выступление покинувшей Россию актрисы Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает «Царьград».

Хаматова планирует выступить в Израиле с новым спектаклем на русском языке под названием «Записки сумасшедших». Сюжет строится вокруг актеров-неудачников и посвящен артистам, покинувшим Россию. При этом интереса у местных жителей это мероприятие не вызвало, а многие возмутились стоимостью билетов, поскольку минимальная цена составляет 300 шекелей (около 7 500 рублей).

«За такую цену пусть сами себя смотрят. Эти артисты не стоят таких денег. Считаю, что работа должна оплачиваться по затратам», – отметил один из пользователей Сети.

Израильтяне также обратили внимание на то, что стоимость билетов на подобные мероприятия в Европе заметно ниже, чем в их стране.

«Завидую доходам людей, которым больше нечего купить на 300 шекелей, кроме как билет на Хаматову», – иронично высказался еще один комментатор.

Ранее сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова после двух лет жизни в Латвии «перебивается случайными заработками». При этом еще всего три года назад она «блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля».