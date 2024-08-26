Фильм на вечер: эпичная драма от режиссера «бондианы»

В 1830 году английский проповедник Томас Манро (Гай Пирс) прибывает в Новую Зеландию, чтобы познакомить местное население с католичеством. Здесь он надеется искупить свои прошлые грехи и начать новую жизнь.
По пути в поселение священник становится свидетелем готовящейся схватки между вражескими племенами, и ему удается спасти жизнь плененной девушки. Свою миссию Манро видит в том, чтобы помирить воюющие кланы маори, он все глубже погружается в их культуру. Между тем, конфликт обостряется из-за белых поселенцев, насаждающих свои порядки и преследующих собственные меркантильные цели.
«На краю Земли» — захватывающая и зрелищная драма-путешествие в историю коренного населения Новой Зеландии, в подробностях знакомящее зрителей с жизнью маори, их менталитетом и традициями в столкновении с неизбежным вторжением жестокой цивилизации.
Режиссером фильма выступил Ли Тамахори, известный, прежде всего, как постановщик фильма про Джеймса Бонда «Умри, но не сейчас», а до этого получивший главный приз Венецианского кинофестиваля за свой дебют «Когда-то были воинами», в котором также исследовал судьбы маори.