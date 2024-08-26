Фильм на вечер: эпичная драма от режиссера «бондианы»

По пути в поселение священник становится свидетелем готовящейся схватки между вражескими племенами, и ему удается спасти жизнь плененной девушки. Свою миссию Манро видит в том, чтобы помирить воюющие кланы маори, он все глубже погружается в их культуру. Между тем, конфликт обостряется из-за белых поселенцев, насаждающих свои порядки и преследующих собственные меркантильные цели.