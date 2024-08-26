Звезда «Универа» высказался о специфике театральных вузов

По словам Мартынова, такое образование повышает начитанность и словарный запас, что важно для культурного базиса, а вот работать в театре — это не для всех. Мастера в театральных вузах, в свою очередь, часто «размазывают твое самолюбие и ломают хребты», поделился своей оценкой актер.