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Звезда «Универа» высказался о специфике театральных вузов

Актер Александр Мартынов заявил, что из театра сложно перейти в кино
Александр Мартынов
Александр Мартынов

Актер театра и кино Александр Мартынов рассказал, что в театральных вузах не учат, как играть в кино. О специфике высших учебных заведений, готовящих кадры для театров, он побеседовал в программе «Тет-а-тет с Марусей» на канале 360.

В интервью Марусе Михейчик звезда «Универа» уточнил, что в театральных вузах нет понимания «игры» в кино, где демонстрация эмоций и чувств должна быть минималистичной.

«На пробах говорят: “Уберите эту театральность”. Хотите в кино — идите учитесь отдельно, как играть в кино. Хотите в театр — идите в театральные вузы», — отмечает он.

По словам Мартынова, такое образование повышает начитанность и словарный запас, что важно для культурного базиса, а вот работать в театре — это не для всех. Мастера в театральных вузах, в свою очередь, часто «размазывают твое самолюбие и ломают хребты», поделился своей оценкой актер.

Ранее актер рассказал, зачем поменял фамилию.