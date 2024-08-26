Любовь Аксенова показала фигуру в облегающем платье с разрезом

В мае Любовь Аксенова стала лицом выпуска журнала «Собака.ru». Перед камерой актриса позировала в атласном нижнем белье от российского бренда 404 Not found: черном топе и трусах-боксерах. Образ дополнило оверсайз-пальто от бренда Viva Vox. Наряд завершили серьги, кольца и колье Alrosa. Волосы ей уложили назад и сделали креативный макияж с накладными длинными стрелками.