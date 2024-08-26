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Любовь Аксенова показала фигуру в облегающем платье с разрезом

Актриса появилась на церемонии закрытия кинофестиваля в смелом образе

Звезда «Майора Грома», актриса Любовь Аксенова посетила закрытие фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», которое прошло 25 августа в Калининграде. 

Любовь Аксенова
Любовь Аксенова

34-летняя Любовь Аксенова позировала на красной дорожке в черном облегающем макси-платье с разрезом, которое дополнила массивной моносерьгой и босоножками на каблуках. Визажисты сделали артистке макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты собрали ее волосы в низкий хвост.

На мероприятии также появились Ирина Горбачева, Сабина Ахмедова, Дмитрий Власкин и Анна Бегунова, Елизавета Боярская, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко и другие звезды.

В мае Любовь Аксенова стала лицом выпуска журнала «Собака.ru». Перед камерой актриса позировала в атласном нижнем белье от российского бренда 404 Not found: черном топе и трусах-боксерах. Образ дополнило оверсайз-пальто от бренда Viva Vox. Наряд завершили серьги, кольца и колье Alrosa. Волосы ей уложили назад и сделали креативный макияж с накладными длинными стрелками.