Бен Аффлек перестал общаться с детьми Джей Ло после развода

Голливудский актер Бен Аффлек перестал контактировать с детьми певицы Дженнифер Лопез после развода. Об этом сообщает издание People.
Инсайдер из окружения звезд заявил, что, хотя Бен Аффлек является хорошим отцом для своих детей, он не самый лучший отчим. По словам источника, актер пропал из жизни сына и дочери Дженнифер Лопез, несмотря на то, что певица продолжает держать связь с его детьми.
«Он (Бен) долгое время не видел ее детей, как будто он ушел из их жизни», — заявил инсайдер.
20 августа появилась информация, что Дженнифер Лопез подала на развод с мужем. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года.
Слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях, возникли в мае. Позже стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез встречались в начале «нулевых». Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Певица воспитывает двоих детей от брака с Марком Энтони — сына Макса и дочь Эмми. У Бена Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер: дочери Вайолет и Фин и сын Сэмюэль.
Ранее Бен Аффлек был замечен с предполагаемой возлюбленной после развода с Дженнифер Лопез.