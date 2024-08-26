Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

59-летняя Моника Беллуччи снялась в платье с разрезом до ягодиц без белья

Актриса показала фигуру в платье с разрезом до бедра

Актриса Моника Беллуччи стала героиней нового выпуска журнала Madame Figaro. Издание опубликовало фото в соцсети.

На одном из кадров 59-летняя Моника Беллуччи была запечатлена в черном облегающем платье с разрезом до ягодиц. При этом актриса не стала надевать нижнее белье. Знаменитость завершила образ массивным кольцом. Визажисты сделали ей макияж с черным стрелками, а стилисты — укладку с эффектом мокрых волос. На обложке журнала артистка предстала в красном трикотажном топе, кожаной юбке и куртке. Автором съемки выступил фотограф Джанлука Фонтана.

На прошлой неделе Моника Беллуччи впервые за долгое время появилась на публике с режиссером Тимом Бертоном. Актриса вышла в свет в брючном костюме с черным топом, а ее возлюбленный — в черной рубашке, пиджаке и брюках.

Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона возникли в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии «Эмми».

Ранее Моника Беллуччи показала себя в элегантном образе.