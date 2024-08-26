59-летняя Моника Беллуччи снялась в платье с разрезом до ягодиц без белья

Актриса Моника Беллуччи стала героиней нового выпуска журнала Madame Figaro. Издание опубликовало фото в соцсети.
На одном из кадров 59-летняя Моника Беллуччи была запечатлена в черном облегающем платье с разрезом до ягодиц. При этом актриса не стала надевать нижнее белье. Знаменитость завершила образ массивным кольцом. Визажисты сделали ей макияж с черным стрелками, а стилисты — укладку с эффектом мокрых волос. На обложке журнала артистка предстала в красном трикотажном топе, кожаной юбке и куртке. Автором съемки выступил фотограф Джанлука Фонтана.
На прошлой неделе Моника Беллуччи впервые за долгое время появилась на публике с режиссером Тимом Бертоном. Актриса вышла в свет в брючном костюме с черным топом, а ее возлюбленный — в черной рубашке, пиджаке и брюках.
Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона возникли в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии «Эмми».
Ранее Моника Беллуччи показала себя в элегантном образе.