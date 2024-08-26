Бикович оценил Бюрсина в главной роли в турецкой адаптации «Холопа»

Актер Милош Бикович, исполнивший в фильме «Холоп» главную роль, оценил турецкого коллегу Керема Бюрсина, который снимется в турецкой киноадаптации.
Бикович отметил, что не знаком с Бюрсином, но счастлив, что актер такого уровня сыграет эту роль.
«Мы не знакомы, но я очень рад, что такая звезда играет аналогичную моей роль в Турции. Я рад, что мы нашли [такой формат], так сказать, и Франция заинтересована, которая сделает этот фильм», — сказал он в ходе общения с «Известиями» на полях Московской недели международного кино.
Актер добавил, что история, которая показана в фильме, «универсальная, великолепная, касается каждого на этой планете».
Ранее стало известно о съемах турецкой адаптации «Холопа». Они стартовали этим летом. Главную роль исполнит известный по сериалу «Постучи в мою дверь» актер Керем Бюрсин. Помимо французской версии, на экраны в этом году уже вышла монгольская адаптация российской комедии.
В апреле Бикович рассказал «Известиям», что кинокомедия «Холоп», которую адаптируют несколько стран, — это не только хорошее кино, но у нее еще и общечеловеческий сюжет, который касается всего мира.
Ранее актер высказался об адаптациях «Холопа» и признался, что гордится быть частью такого масштабного проекта.