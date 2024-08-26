Экс-возлюбленная Мэттью Перри заявила об ошибке в расследовании трагедии

«Это странно: Мэттью всегда говорил, что боится игл, даже татуировки не делал. Он употреблял при мне, и я пыталась его остановить. На это Мэтт отвечал, что умереть можно только от укола, что он никогда не приблизится к шприцу», — заявила Эдвардс.