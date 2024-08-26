Звезда сериала «Сплетница» женился

Актер и звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик женился на актрисе Эми Джексон. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).