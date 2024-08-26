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Звезда сериала «Сплетница» женился

Актер Эд Вествик женился на актрисе Эми Джексон

Актер и звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик женился на актрисе Эми Джексон. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Церемония бракосочетания прошла в Италии, куда пара с близкими и друзьями прибыла на частном самолете. «Путешествие только начинается», — подписал артист кадры с мероприятия.

Вествик сделала предложение Джексон в январе. Для актера это второй брак, ранее он был женат на актрисе Рени Даймонд.

В 2017 году полиция Лос-Анджелеса завела дело на Вествика после того, как его обвинила в изнасиловании актриса Кристина Коэн.

Ранее стало известно, что звезда «Сплетницы» ищет возлюбленную в приложениях для знакомств.