Звезда «Ворониных» высказалась о замене актрисы в сиквеле

Анна Фроловцева, которая сыграла в сериале «Воронины» Галину Ивановну, впервые прокомментировала скандал, который случился из-за того, что в сиквел «Костя-Вера» не пригласили Марию Ильюхину, сыгравшую старшую дочь Кости (Георгий Дронов) и Веры (Екатерина Волкова). По мнению Анны Васильевны, ее коллега перестала развиваться в актерстве, поэтому и не получила роль в продолжении сериала.
«Она была маленькая наивная девочка. Ей говорили: “Маша, сделай так, сделай так”. Дальше человек растет, у нее уже другие взгляды. Есть же еще какие-то чисто актерские данные, понимаете? Если бы она, допустим, поступила в театральный институт, начала бы себя развивать, тогда, может быть. А человек, на мой взгляд, — я никого не хочу, особенно Машку, обидеть, — стоит на том же уровне», — рассказала актриса в интервью Светлане Баласанян.
Фроловцева уверена, что Ильюхина не смогла бы сыграть так, как Карина Орлова, которая ее заменила.
«Я сейчас видела, как играла Карина. Там много разных ходов нужно, и девочка это делала. Не уверена, что Маша бы так смогла», — добавила актриса.
Анна Васильевна также призналась, что Ильюхину приглашали на пробы, но она не смогла показать себя лучшим образом, поэтому создатели решили найти ей замену.
«Я спросила ребят: “Ну как кинопробы?” Отвечают: “Она ничего не сделала”. Ну ведь провально тоже не хочется. Она обижена, конечно, на нас всех. Ну, а что теперь делать?» — с сожалением отметила Фроловцева.
Она добавила, что сама согласилась сниматься в сиквеле, так как там будет вся ее киносемья. Хотя ранее артистка говорила, что без Бориса Клюева уже не будет принимать участия в продолжении. Впрочем, Фроловцева уверена, что коллега бы хотел, чтобы она появилась в проекте, поэтому актриса согласилась на съемки.