Звезда «Ворониных» высказалась о замене актрисы в сиквеле

«Она была маленькая наивная девочка. Ей говорили: “Маша, сделай так, сделай так”. Дальше человек растет, у нее уже другие взгляды. Есть же еще какие-то чисто актерские данные, понимаете? Если бы она, допустим, поступила в театральный институт, начала бы себя развивать, тогда, может быть. А человек, на мой взгляд, — я никого не хочу, особенно Машку, обидеть, — стоит на том же уровне», — рассказала актриса в интервью Светлане Баласанян.