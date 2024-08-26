Звезда «Склифосовского» заявила, что ее 15-летний сын не хочет быть актером

Мария Куликова, знакомая зрителям по сериалу «Склифосовский», рассказала, что ее 15-летний сын Иван не планирует идти по стопам родителей и становиться актером. Парень часто бывал на съемках и, как говорит Куликова, весь этот творческий процесс у него уже в крови.
«Ему понравилась девочка, и он попросил: “Мама, ты представляешь, она артистка массовых сцен, она мне так сказала. А можно я тоже буду артисткой массовых сцен?” Я говорю: “Ну хочешь — пробегись в кадре. Но только ты будешь артистом, а не артисткой”. Он давным-давно на съемочных площадках, и у него это все уже в крови: “Мотор, начали!”», — призналась актриса.
Недавно Иван принял участие в съемках сериала «Однажды в Залесье», в котором снимается его знаменитая мама. Однако свою жизнь он планирует связать с другой профессией.
«Ивана заманила на съемки сценой пожара и возможностью побывать в новом городе. Он увлечен самолетами и собирается быть пилотом. Уже все решено. Вовсю готовится к поступлению, хотя ему еще только 15 лет», — рассказала Куликова изданию ProZvezd.
Актриса и ее бывший муж, актер Денис Матросов, поддерживают сына в выбранной профессии. Артистка призналась, что денег на образование наследника они не жалеют и покупают ему специальное оборудование.
«Настоящие штурвалы, например. Все, что касается образования, — на это денег не жалко. Иван уже сажает самолеты. Ваня настолько погружен в авиацию, что это восхищает. Уже прошел несколько курсов обучения», — отметила звезда сериала «Две судьбы».
Напомним, Мария Куликова родила сына Ивана в браке с коллегой Денисом Матросовым. В 2014 году, спустя 12 лет после свадьбы, актеры расстались.
Ранее Куликова рассказала, что в прошлом году вышла замуж. Она не стала называть имени мужа и раскрывать все детали брака. Впрочем, ходят слухи, что ее супругом стал актер Виталий Кудрявцев.