Звезда «Склифосовского» заявила, что ее 15-летний сын не хочет быть актером

«Ему понравилась девочка, и он попросил: “Мама, ты представляешь, она артистка массовых сцен, она мне так сказала. А можно я тоже буду артисткой массовых сцен?” Я говорю: “Ну хочешь — пробегись в кадре. Но только ты будешь артистом, а не артисткой”. Он давным-давно на съемочных площадках, и у него это все уже в крови: “Мотор, начали!”», — призналась актриса.