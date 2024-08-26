Прилучный и Нагиев названы любимыми актерами россиян

49% опрошенных указали, что смотрят российские сериалы несколько раз в неделю, 27% — несколько раз в месяц, 13% — несколько раз в год, 6% — реже одного раза в год. Больше всего поклонников российского кинематографа оказалось в возрастной категории от 55 лет — 54% людей этого возраста признались, что смотрят отечественные сериалы несколько раз в неделю.