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Прилучный и Нагиев названы любимыми актерами россиян

Опрос провели в честь Международного дня актера
Павел Прилучный
Павел Прилучный

Россияне назвали своими любимыми актерами Павла Прилучного и Дмитрия Нагиева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса онлайн-кинотеатра Kion.

47% опрошенных назвали любимым актером Прилучного, а 56% при этом признались, что готовы выбрать для просмотра фильм или сериал только по той причине, что в нем играет Прилучный.

За Дмитрия Нагиева проголосовали 35% респондентов, за Глафиру Тарханову — 28%, за Павла Деревянко — 26%, а за Александра Петрова — 23%.

Дмитрий Нагиев
Дмитрий НагиевИсточник: PersonaStars

49% опрошенных указали, что смотрят российские сериалы несколько раз в неделю, 27% — несколько раз в месяц, 13% — несколько раз в год, 6% — реже одного раза в год. Больше всего поклонников российского кинематографа оказалось в возрастной категории от 55 лет — 54% людей этого возраста признались, что смотрят отечественные сериалы несколько раз в неделю.

Опрос проводился в преддверии Международного дня актера, который отмечается в мире 26 августа. В опросе принимали участие 2 тысячи человек.