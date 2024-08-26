Трейлер дня: Шуфутинский рулит в экранизации песни «Третье сентября»

Вышел трейлер комедийного сериала «Третье сентября», события которого происходят в дату из знаменитой песни-мема Михаила Шуфутинского. Сам шансонье в фильме тоже появляется.
Сюжет рассказывает о Вите (Павел Рассомахин), который собирается жениться на своей любимой Маше (Арина Постникова) в тот самый день, когда «горят костры рябин». Перед свадьбой Витя с друзьями устраивают мальчишник. Наутро жених почти ничего не помнит, но невеста по какой-то причине его бросает и отменяет свадьбу. Виктор хочет все исправить. Судьба дает такой шанс и закручивает его во временной ловушке: раз за разом Витя видит на календаре дату «третье сентября».
Сериал с таким названием не мог обойтись без Михаила Шуфутинского, исполнителя одноименного песенного хита. Создатели придумали для него особенную роль: певец появляется в нескольких эпизодах в качестве таксиста.
«Герой, которого я сыграл в сериале, — это целиком задумка сценаристов, с которой я согласился. Машину я водил и вожу всю жизнь, поэтому сыграть водителя было не так трудно. Вот разговаривать за рулем иногда сложно, но ничего страшного, вроде как все получилось», — прокомментировал шансонье.
В картине также играют Максим Лагашкин, Павел Деревянко, Алика Смехова, Ольга Дибцева, Максим Белбородов, Марина Доможирова. Режиссером стал Феликс Герчиков («Анна-детективъ», «Наружное наблюдение»).
Премьера сериала «Третье сентября» состоится 2 сентября на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Кинопоиск.