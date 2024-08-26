Трейлер дня: Шуфутинский рулит в экранизации песни «Третье сентября»

Сюжет рассказывает о Вите (Павел Рассомахин), который собирается жениться на своей любимой Маше (Арина Постникова) в тот самый день, когда «горят костры рябин». Перед свадьбой Витя с друзьями устраивают мальчишник. Наутро жених почти ничего не помнит, но невеста по какой-то причине его бросает и отменяет свадьбу. Виктор хочет все исправить. Судьба дает такой шанс и закручивает его во временной ловушке: раз за разом Витя видит на календаре дату «третье сентября».