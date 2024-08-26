Кологривый высказался об участии в фильме про Жириновского

«Я дал согласие, но еще не видел сценария. Мне кажется, все пошло от одного вброса и мема после выхода “Слова пацана”. У меня там, в фильме, есть фотокарточка, где я в этой шапке бобровой стою, рядом такая же фотография Владимира Вольфовича. И мы похожи чем-то, как говорят», — отметил звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в шоу «Кино в деталях».