Кологривый высказался об участии в фильме про Жириновского

Никита Кологривый прокомментировал свое участие в новом проекте, в котором он, как ожидается, сыграет Владимира Жириновского. 29-летний актер признался, что пока лишь предварительно согласился на участие в проекте.
Он также рассказал, что ему интересна личность популярного политика. Однако Кологривый заявил, что еще не видел сценария.
«Я дал согласие, но еще не видел сценария. Мне кажется, все пошло от одного вброса и мема после выхода “Слова пацана”. У меня там, в фильме, есть фотокарточка, где я в этой шапке бобровой стою, рядом такая же фотография Владимира Вольфовича. И мы похожи чем-то, как говорят», — отметил звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в шоу «Кино в деталях».
Кроме того, Кологривый считает, что все обратили внимание на его громкие высказывания и то, что он не боится говорить правду, как в свое время Жириновский.
«Я думаю, что идея возникла где-то на тех уровнях. Кто-то увидел, видимо, переслал, сказал. Я знаю, что сейчас над этим проектом ведется работа», — добавил актер.
Звезда картины «По щучьему велению» признался, что готов детально изучить биографию Владимира Вольфовича, если все же получит эту роль. Артисту интересно все в политике, в том числе психофизика и темп речи.
«Я очень рад, что меня сравнивают в какой-то мере с ним. Все-таки он образованнейший был человек, историк… Считаю, что это хороший вызов для меня. Думаю, что пока, наверное, это самый интересный политик, которого бы я хотел сыграть», — заключил Кологривый.
Ранее режиссер фильма Александр Баранов говорил, что окончательное решение примет партия ЛДПР. Он также отмечал, что политика будет играть взрослый актер 48−50 лет, и только несколько сцен будут посвящены воспоминаниям о молодости Жириновского.