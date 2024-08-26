Названа дата премьеры сериала о поп-группе «Комбинация»

«История создания группы достаточно интересна, но я была удивлена, что кого-то она сподвигнет снять целое кино. Я уже видела часть серий и очень много моментов, которые возвращают меня на много лет назад, особенно трогательные кадры с моей семьей», — говорит Иванова.