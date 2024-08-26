Елизавета Боярская вышла в свет в «голом» платье с разрезом

Елизавета Боярская состоит в браке с актером Максимом Матвеевым. Они познакомились на пробах фильма «Не скажу». Во время съемок у них завязался роман, и в 2009 году артист официально развелся с первой супругой, а через год женился на дочери Боярского. Актеры воспитывают двоих сыновей: Андрея и Григория.