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Елизавета Боярская вышла в свет в «голом» платье с разрезом

Актриса посетила церемонию закрытия кинофестиваля в Калининграде

Актриса Елизавета Боярская вышла в свет в откровенном образе. 38-летняя звезда посетила церемонию закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», которая прошла 25 августа в Калининграде.

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская

Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье из прозрачного кружева с разрезом, поверх которого надела бордовый пиджак. Знаменитость дополнила наряд лаковыми лодочками, серьгами и клатчем. Визажисты сделали артистке макияж с черными стрелками, а стилисты — гладкий пучок.

Елизавета Боярская состоит в браке с актером Максимом Матвеевым. Они познакомились на пробах фильма «Не скажу». Во время съемок у них завязался роман, и в 2009 году артист официально развелся с первой супругой, а через год женился на дочери Боярского. Актеры воспитывают двоих сыновей: Андрея и Григория.

Ранее стало известно, что Боярская вошла в состав жюри кинофестиваля в Калининграде.