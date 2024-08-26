Елизавета Боярская вышла в свет в «голом» платье с разрезом

Актриса Елизавета Боярская вышла в свет в откровенном образе. 38-летняя звезда посетила церемонию закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», которая прошла 25 августа в Калининграде.
Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье из прозрачного кружева с разрезом, поверх которого надела бордовый пиджак. Знаменитость дополнила наряд лаковыми лодочками, серьгами и клатчем. Визажисты сделали артистке макияж с черными стрелками, а стилисты — гладкий пучок.
Елизавета Боярская состоит в браке с актером Максимом Матвеевым. Они познакомились на пробах фильма «Не скажу». Во время съемок у них завязался роман, и в 2009 году артист официально развелся с первой супругой, а через год женился на дочери Боярского. Актеры воспитывают двоих сыновей: Андрея и Григория.
Ранее стало известно, что Боярская вошла в состав жюри кинофестиваля в Калининграде.