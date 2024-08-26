Тарантино обвинил Болдуина в смерти оператора на съемках

«В этой ситуации, думаю, я буду достаточно справедлив, если скажу, что оружейник — чувак, который обращается с оружием на съемках — на 90% несет ответственность за все, что происходит, когда дело касается этого оружия. Но, но, но — актер несет 10% ответственности», — заявил Тарантино.