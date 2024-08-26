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Звезда «Содержанок» задолжал налоговой более 200 тысяч рублей

Уехавший из России Александр Кузнецов не закрыл свое ИП
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов

Актер Александр Кузнецов, известный по ролям в проектах «Содержанки», «Сердце Пармы» и «Скиф», задолжал российской налоговой 222 тысячи рублей из-за незакрытого статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у артиста есть своя компания по видеопродакшену и производству медиаконтента, однако она не приносит дохода с 2019 года. При этом Кузнецов не закрыл ИП, поэтому налоги и штрафы продолжают начисляться.

Сейчас актер живет и работает в Лондоне. Ранее он рассказал о съемках в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».