Народный артист РФ умер во время спектакля в Нижнем Новгороде

Леониду Ремневу было 78 лет. Он проработал на сцене более 50 лет. За свою артистическую карьеру он сыграл более 100 ролей в классических русских и зарубежных пьесах, а также репертуаре современных авторов. Народный артист был лауреатом «Золотой маски» и «Пушкинской премии». В 2010 году Ремнев исполнил эпизодическую роль в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние».