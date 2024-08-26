Козловский, спевший песню Пугачевой в Юрмале, приехал в Псков

Актер Данила Козловский в августе посетил Псков. Он поделился соответствующим снимком в соцсети.
«Псков. 24.08.2024», — подписал он публикацию.
В июле Козловский исполнил песню Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон» в Юрмале после спектакля «Фрэнк», когда сама Пугачева находилась в зале. Это выступление вызвало критику со стороны пользователей сети.
Козловский не скрывает симпатии к Пугачевой. В апреле артист поздравил в соцсетях певицу с 75-летием и признался ей в любви.
После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».
Козловский же в течение нескольких месяцев гастролировал с моноспектаклем «Фрэнк» по зарубежным площадкам, включая Европу и США весной.
Актеру сейчас 39 лет. Он является двукратным лауреатом кинопремий «Золотой орел» и «Ника», а также театральной премии «Золотая маска».