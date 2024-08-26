Названы лидеры кинопроката в РФ за последние выходные августа

На третьей строчке рейтинга российский фильм «Пираты галактики Барракуда» режиссера Антона Борматова. Картина повествует о космическом пирате из далекой галактики Барракуда, который приял облик школьника Мити, чтобы найти оставленный на Земле ретранслятор. В картине снялись Борис Дейков, Полина Гухман, Юрий Колокольников и другие.