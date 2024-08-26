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Названы лидеры кинопроката в РФ за последние выходные августа

Боевик «Ворон» режиссера Сандерса вышел в лидеры кинопроката в РФ за выходные

Фильм «Ворон» Руперта Сандерса вышел в лидеры кинопроката в РФ и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за минувшие выходные.

С 22 по 25 августа картина собрала 95 млн рублей.

Главный герой ленты Эрик Дрэйвен, который, чтобы спасти свою возлюбленную, застревает между двумя мирами. Роли в картине исполнили Билл Скарсгард, Fka Twigs, Изабелла Вэй и другие.

На втором месте — испанский мультфильм «Как приручить бизона» режиссеров Хуана Хесус Гарсии Галочи и Педро Солис Гарсии. Он посвящен детям, оставшимся без родителей.

На третьей строчке рейтинга российский фильм «Пираты галактики Барракуда» режиссера Антона Борматова. Картина повествует о космическом пирате из далекой галактики Барракуда, который приял облик школьника Мити, чтобы найти оставленный на Земле ретранслятор. В картине снялись Борис Дейков, Полина Гухман, Юрий Колокольников и другие.

Накануне проект Кино Mail рассказал, каким получился ремейк культового «Ворона».