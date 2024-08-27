Краткая история российского кино: от первого сеанса до съемок в космосе

История кино в России началась раньше, чем вы думаете. Еще в 1896 году зрители увидели «синематограф братьев Люмьер» в Санкт-Петербурге — всего через полгода после парижской премьеры. А несколькими годами спустя — в 1908 году — вышел первый российский художественный фильм «Стенька Разин» («Понизовая вольница»). Он длился всего 8 минут и завершался драматичным бросанием героини в воду. Ни одна княжна не пострадала — неумелый монтаж тех лет лишь подчеркнул замену актрисы на манекен.
Кино 1920-х годов было черно-белым и немым, что не мешало появлению первой кинофантастики: в «Аэлите» 1924 года марсианский пролетариат в авангардистских костюмах стремится к революции. Появились и первые кинозвезды. Актерам приходилось усиленно гримасничать и жестикулировать, а то, что не передавалось мимикой, выражалось через интертитры.
Но долго рассказывать о преимуществах социалистического строя без звука было бы невозможно. В 1931 году вышел первый звуковой фильм «Путевка в жизнь» о перевоспитании беспризорников в честных советских граждан. А в 1934 году с экранов полилась музыка: джаз-комедия «Веселые ребята» о похождениях одаренного пастуха мгновенно сделала Леонида Утесова и Любовь Орлову всесоюзными звездами.
В военные 40-е фильмов снимали немного, тот период даже назвали эпохой малокартинья. Но десятилетием позже осмысление этого трагичного периода принесло плоды: в 1958 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм «Летят журавли» — это был первый и последний на сегодня триумф отечественного в Каннах. А вот «Оскар» наша страна получала целых шесть раз: пять в советское время и один в 1999 году за мультфильм «Старик и море».
Период правления Брежнева называют эпохой застоя, но именно в это время сняли большую часть культовых советских комедий. Выпивающий сантехник Афоня, обаятельные преступники из «Джентльменов удачи», незадачливый турист из «Бриллиантовой руки» и рассеянный студент Шурик, в каждом из этих персонажей зритель с легкостью мог узнать себя или соседа.
1980-е в отечественном кино запомнились историей жизни Катерины из «Москва слезам не верит», оказавшей влияние на целое поколение женщин, а также пронзительным «Перемен!» из уст Виктора Цоя в «Ассе» 1987 года.
Перемены не заставили себя ждать — с распадом Союза в 1991 году развалилась и привычная система кинопроизводства.
Фильм 1997 года «Брат» зафиксировал чувство потерянности, охватившее людей в переломные годы, и обозначил принцип эпохи — добро должно быть с кулаками.
В начале благополучных нулевых вся страна смотрит «Бригаду» — историю четырех бравых друзей, прокладывающих свой путь в криминальном мире. Сериал подарил миру навязчивые рингтоны и Сергея Безрукова. А запущенная тогда рефлексия по 1990-м, кажется, не закончилась до сих пор.
В 2004 году был снят первый блокбастер — «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. Фильм собрал рекордный миллиард и доказал, что в России могут снимать крупнобюджетное кино. Впрочем, тот рекорд уже история — в 2023 году «Чебурашка» побил охотника на вампиров Антона Городецкого и собрал немыслимые 7 миллиардов рублей.
Еще каких-то 20 лет — и российское кино отправляется в космос! В 2023 году мир увидел «Вызов», первый художественный фильм, снятый на орбите. Но зрители ждут новых впечатлений, и российское кино, пробуя новые формы, еще будет нас удивлять!