Краткая история российского кино: от первого сеанса до съемок в космосе

В военные 40-е фильмов снимали немного, тот период даже назвали эпохой малокартинья. Но десятилетием позже осмысление этого трагичного периода принесло плоды: в 1958 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм «Летят журавли» — это был первый и последний на сегодня триумф отечественного в Каннах. А вот «Оскар» наша страна получала целых шесть раз: пять в советское время и один в 1999 году за мультфильм «Старик и море».