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Российское кино стало лучше? Отвечают Кологривый, Мороз и другие звезды

В День российского кино популярные актеры отвечают на очень важный вопрос от Кино Mail и рассказывают все, что думают про отечественную киноиндустрию

В течение целого года на съемочных площадках, кинофестивалях и светских премьерах Кино Mail ловил звезд для блиц-рубрики #10вопросовзвезде, неизменно заканчивая каждую беседу вопросом: «Российское кино стало лучше?» Что на это отвечали популярные актеры и что пожелал зрителям — то есть всем нам! — Никита Кологривый, узнайте из нашего видео.

Многие артисты уверены, что в последние годы отечественное кино стало интереснее и разнообразнее.

Елизавета Базыкина, Мила Ершова, Елизавета Шакира, Юлия Хлынина отмечают, что профессиональный уровень нашей киноиндустрии теперь гораздо выше, а последнее десятилетие дало мощный скачок вперед — что ж, их мнение подтверждает наш обзор про главные достижения российского кино.

Дарья Мороз считает, что фильмы и сериалы сегодня берут не только количеством, но и качеством. Кроме того, актриса и режиссер тонко намекает на пользу здоровой конкуренции. 

Стася Милославская радуется, что мы начали делать что-то свое, Константин Плотников («Король и Шут») эмоционально признается в любви к двум российским сериалам, а Слава Копейкин из «Слова пацана» хитро отвечает вопросом на вопрос.

Полные блиц-интервью каждого из актеров можно найти в нашей специальной рубрике.

Предлагаем вам также узнать за 4 минуты (!) все самое главное из 116-летней истории российского кинематографа.