Российское кино стало лучше? Отвечают Кологривый, Мороз и другие звезды

В течение целого года на съемочных площадках, кинофестивалях и светских премьерах Кино Mail ловил звезд для блиц-рубрики #10вопросовзвезде, неизменно заканчивая каждую беседу вопросом: «Российское кино стало лучше?» Что на это отвечали популярные актеры и что пожелал зрителям — то есть всем нам! — Никита Кологривый, узнайте из нашего видео.