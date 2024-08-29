В опросе, проведенном проектом Кино Mail, российские зрительницы рассказали, кого считают своим любимым актером. Среди фаворитов нашлось место как отечественным, так и зарубежным кинозвездам.
Россиянки признаются в любви к Александру Петрову, а лавры за актерскую игру отдают Евгению Цыганову и Сергею Безрукову. Внимательно следят дамы и за творчеством Олега Меньшикова — причем, не только в кино и сериалах, но и на театральных подмостках.
Среди женских любимчиков оказались также Владимир Машков, Константин Хабенский, звезда «Склифосовского» Максим Аверин и Милош Бикович из «Холопа».
В числе комедийных артистов опрошенные выделяют Сергея Бурунова, а Федора Добронравова называют потрясающим: «Он поднимает настроение в любую погоду и в любой ситуации».
Не забыли и про мэтров, Василий Лановой и Вячеслав Тихонов по-прежнему дороги сердцу российских зрительниц.
Из зарубежных актеров россиянки выделяют Ричарда Гира, Энтони Хопкинса, а также Киану Ривза и Джонни Деппа. Некоторые опрошенные вспомнили и харизматичного итальянца Адриано Челентано.
Из молодых звезд российские зрительницы отмечают Остина Батлера, особенно его роль в байопике про короля рок-н-ролла «Элвис».