Россиянки признаются в любви к Александру Петрову, а лавры за актерскую игру отдают Евгению Цыганову и Сергею Безрукову. Внимательно следят дамы и за творчеством Олега Меньшикова — причем, не только в кино и сериалах, но и на театральных подмостках.