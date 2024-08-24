Похороны Алена Делона состоялись в его поместье в коммуне Души

Решающим в судьбе стал 1960 год, когда на экраны вышел фильм Рене Клемана «На ярком солнце». Главная роль в картине — одна из лучших работ Делона в кино. По мнению кинокритиков, дебютант был точен в каждой реплике, в каждом жесте. В том же году Лукино Висконти пригласил его сниматься в драме «Рокко и его братья». Мэтр до изнеможения держал команду на съемочной площадке, добиваясь совершенства. Но Ален не роптал, стараясь усвоить все уроки мастера. Во Франции фильм собрал 2 млн зрителей.