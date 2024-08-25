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59-летняя Элизабет Херли показала фигуру в крошечном бикини: «Богиня»

Актриса поделилась с подписчиками кадрами в пляжном образе

Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала в соцсети фото в купальнике на отдыхе.

Элизабет Херли, фото: соцсети
Элизабет Херли, фото: соцсети

На снимке 59-летняя знаменитость показала фигуру в голубом крошечном бикини. Волосы она распустила и отказалась от макияжа и укладки. Свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками.

«Богиня», «Выглядишь шикарно», «Очень красиво», «Шикарная», — написали подписчики в комментариях.

В 2005 году Херли запустила собственный бренд купальников. Дизайн всех моделей для Elizabeth Hurley Beach актриса придумывает сама. Она регулярно появляется в них в соцсетях, а также снимается для их рекламы.

«Я решила заняться пляжной одеждой не только потому, что всегда была одержима одеждой для отдыха, но и потому, что это та область, где женщины, независимо от формы или размера, могут либо выглядеть потрясающе, либо никак. Я хотела разработать курортные коллекции, которые заставят женщин чувствовать себя великолепно в любом возрасте», — рассказывала актриса.